На Житомирщине нашли повешенным военного

Трагедия произошла у села Александровка.

Петля, иллюстрация фото: kri.su

Во вторник, 26 сентября, возле села Александровка Новоград-Волынского района Житомирской области на дереве

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные отдела коммуникации полиции в регионе.

В то же время агентство уточнило, что на теле погибшего не было следов насильственной смерти.

"В Житомирской области полиция расследует обстоятельства самоубийства военнослужащего… 1980 года рождения", — отмечается в статье.

В военной прокуратуре Житомирского гарнизона сообщили, что по факту случившегося начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее нардеп, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец говорила, что за время АТО на Донбассе (спецоперация началась в апреле 2014-го) более 500 украинских военных покончили с собой из-за посттравматического синдрома.