Под Львовом на полигоне нашли повешенным военного, пропавшего весной

В понедельник, 17 июля, под Львовом в лесополосе на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) нашли повешенным военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе центра, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что боец находился на обучении оперативного резерва первой очереди от одной из военных частей ВСУ, с 27 марта он числился в розыске.

По предварительным данным, на теле не обнаружены признаки насильственной смерти, причиной гибели военного, вероятнее всего, является самоубийство. Назначено служебное расследование.

В конце июня стало известно, что в селе Каменица Закарпатской области на службе погиб военнослужащий Чопского пограничного отряда, по предварительным сведениям, он выстрелил себе в голову из табельного оружия.