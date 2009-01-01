Нелегальная работа. В Польше задержаны 17 украинцев

Инцидент случился в Ополе, наши соотечественники должны покинуть страну.

Флаг Польши, иллюстрация svoboda.org

В польском Ополе17 граждан Украины, их пребывание в стране противоречило задекларированным целям, один из них работал нелегально.

Об этом сообщила капитан из Силезского отделения Пограничной службы Катажина Вальчак, сообщает "Польское Радио".

По ее словам, задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Госинспекции труда, которые проверяли, в частности, соблюдение правил законности трудоустройства в одном из логистических центров в Опольском воеводстве.

Пограничники выяснили, что пребывание украинцев в стране противоречит декларируемым целям при подаче заявлений на визу в консульствах Польши в Украине, в связи этим комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам нашего государства решение об обязанности возвращения на Родину.

Вальчак утверждает, что еще одного задержанного "поймали на горячем во время незаконного выполнения работы". Суд постановил, что он должен уплатить штраф и также покинуть территорию Польши.

Напомним, 1 ноября в польском Гданьске неизвестный напал на 49-летнего украинца и четыре раза ударил его ножом в живот, пострадавший скончался, позже были задержаны четыре подозреваемых, все они оказались соотечественниками погибшего.