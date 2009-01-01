Новые потери боевиков под Горловкой: БМП сгорела, два боевика погибли, три — ранены

Водитель-механик бронемашины не справился с управлением.

БМП боевиков, иллюстрация Reuters

Противник на Донбассе продолжаетв связи с низким уровнем подготовки и халатностью военнослужащих.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, во время выдвижения на передовую для обстрелов сил АТО одного из подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го "армейского корпуса" ДНР водитель-механик не справился с управлением, что повлекло опрокидывание и возгорание боевой машины пехоты.

Вследствие детонации боеприпасов два военнослужащих погибли, еще три получили тяжелые ранения, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе Россия скрывает потери: под Горловкой погибших диверсантов переодели в гражданское и бросили в лесу.