Россия скрывает потери: под Горловкой погибших диверсантов переодели в гражданское и бросили в лесу

Российская Федерация продолжает цинично скрывать участие своих граждан, кадровых российских военных, в боевых действиях на востоке Украины, что вызывает возмущение личного состава оккупационных войск.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинкой разведке, командование 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го "армейского корпуса" ДНР скрывает гибель военнослужащих разведывательной роты, которые подорвались на мине при выполнении диверсионных действий.

По решению руководства бригады, тела погибших были переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе неподалеку от линии соприкосновения. Прибывшим из РФ родственникам сообщили, что погибшие никогда не служили в "армии" ЛДНР, а военное командование "республик" к их гибели непричастно.

Таким образом, руководство российских оккупационных войск не только скрывает факт участия российских наемников и кадровых военных в боевых действиях против сил АТО, но и лишает семьи погибших материальной помощи в связи с потерей кормильцев.

Указанный и другие случаи пренебрежительного отношения командования 1 АК к подчиненному личному составу повлияли на рост числа военнослужащих, не желающих продолжать службу в частях и соединениях корпуса.

Напомним, "Главред" сообщал со ссылкой на соцсети, что под Горловкой снайперы сил АТО уничтожили троих боевиков.