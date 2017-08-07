У боевиков большие потери. На Светлодарской дуге уничтожены пулеметные точки врага — волонтер

На Светлодарской дуге ликвидированы вражеские пулеметные точки на позиции "Муравейник", при этом боевики понесли значительные потери.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, несколько дней назад боевики усилили и установили на позиции "Муравейник'' новые пулемёты калибра 12,7.

Именно в результате огня с этих вражеских позиций в 2016-м году силы АТО понесли потери, а в начале февраля 2017-го погибла девушка-медик из 54-й бригады ВСУ.

Мысягин отметил, что "третья сила" была вынуждена "предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки".

Он добавил, что у боевиков имеются большие потери: "Несколько 200-х, более десяти 300-х".

Напомним, ранее Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге силы АТО жестко поставили на место новое "мясо".