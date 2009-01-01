Под Песками враг накрыл позиции силовиков из тяжелых минометов, ранен боец АТО

Враг применил минометы калибра 120 миллиметров по укреплениям ВСУ на подступах к поселку Пески.

Боевик на Донбассе Reuters

На Донбассе дневная интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок и продолжает оставаться без принципиальных изменений, сегодня получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом идет речь в сводке пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, ночью и днем, боевики из гранатометов и стрелкового оружия четырежды вели огонь по Новоалександровке, расположенной на Луганском направлении.

На Донецком направлении около 6 утра в результате обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины из гранатометов один украинский военный получил ранение. Кроме того, в полдень враг применил минометы калибра 120 миллиметров по укреплениям ВСУ на подступах к поселку Пески.

На Приморском направлении под обстрел врага дважды попали подразделения сил АТО в Чермалыке.

Также отмечается, что недавно некоторые интернет-ресурсы распространили информацию об оборудовании украинскими военными укреплений в поселке Сопино.

"Работы проводились с целью усиления защиты населенного пункта от боевиков. Однако, понимая нежелание селян находиться в непосредственной близости к линии обороны, руководство АТО приняло решение о приостановке работ. Это решение еще раз свидетельствует, что украинская армия не только защищает мирное население, но и прислушивается к мнению общества и пытается всеми способами обезопасить гражданских", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее волонтер показал вражеские позиции, занятые бойцами АТО.