Под Киевом маленький мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб

Трагедия произошла в Броварах, одна из соседок назвала семью ребенка "тихими алкоголиками".
Правоохранители начали уголовное производство, но считаю, что малыш мог выпасть, когда увидел на улице старшую сестру, пишет ТСН со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.
"Ребенок периодически сам мог залезть на подоконник и открыть окно. И учитывая, что его сестренка выбегала на улицу и они таким способом игрались, когда друг другу махали руками, то наверняка привело к тому", — отметил спикер.
По его словам, семья на учете в социальных службах не стояла, ни одна жалоба от соседей не поступала, факты недосмотра за детьми не обнаружены.
Дедушка погибшего сообщил, что в момент трагедии родители мальчика были дома и предположил, что Ваня сам открыл окно, поскольку такое уже не раз случалось. "Однажды на кухне верхнюю часть открыл, вентиляционную. Он маму закрывал на балконе", — добавил мужчина.
Одна из соседок утверждает, что семья ребенка является "тихими алкоголиками". "Семейные, пьют себе потихоньку, не буянят, просто пьют", — заявила женщина.
"В квартире живут бабушка, дед и родители с двумя детьми. Старшая девочка ходит в третий класс. Соседи признают, что дети в этой семье всегда были ухоженные, но смерть малыша списывают именно на невнимательность взрослых", — узнало издание.
Ранее в городе Мирноград Донецкой области правоохранители искали пятилетнюю девочку, об исчезновении которой сообщила ее мать, и нашли ребенка мертвым возле его дома на дне ямы. Узнать больше о трагедии можно здесь.
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