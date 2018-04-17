В Донецкой области нашли мертвой 5-летнюю девочку, фото с места трагедии

В городе Мирноград Донецкой области правоохранители искали пятилетнюю девочку, об исчезновении которой сообщила ее мать, и нашли ребенка мертвым возле его дома на дне ямы.

В яме была вода, ее откачали спасатели, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Вчера, 16 апреля, в 21:00 в дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратилась 30-летняя местная жительница с сообщением об исчезновении ее дочери", — отметили в ведомстве.

Женщина рассказала, что девочка ушла гулять на улицу около 16:00 и не вернулся. Сначала мать самостоятельно искала ребенка, а потом обратилась в полицию.

"Обследуя улицу, на которой живет семья, сотрудники полиции обратили внимание на яму с водой, расположенную почти посреди улицы. На место были вызваны сотрудники ГСЧС, которые откачали воду из ямы", — добавили в Нацполиции.

На дне и обнаружили тело пропавшей, на нем не было признаков насильственной смерти. По факту случившегося начато производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса.

Напомним, 15 апреля в Кропивницком в реке Ингул нашли мертвым пропавшего бойца 3 отдельного полка спецназначения Вооруженных Сил Украины Дениса Кравченко, который воевал в зоне АТО на Донбассе.