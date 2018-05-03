Под Киевом маленький мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб

В городе Бровары (находится под Киевом) в много этажном доме на седьмом этаже из окна выпал мальчик Ваня, которому даже не было двух лет, и погиб.

Правоохранители начали уголовное производство, но считаю, что малыш мог выпасть, когда увидел на улице старшую сестру, пишет ТСН со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

"Ребенок периодически сам мог залезть на подоконник и открыть окно. И учитывая, что его сестренка выбегала на улицу и они таким способом игрались, когда друг другу махали руками, то наверняка привело к тому", — отметил спикер.

По его словам, семья на учете в социальных службах не стояла, ни одна жалоба от соседей не поступала, факты недосмотра за детьми не обнаружены.

Дедушка погибшего сообщил, что в момент трагедии родители мальчика были дома и предположил, что Ваня сам открыл окно, поскольку такое уже не раз случалось. "Однажды на кухне верхнюю часть открыл, вентиляционную. Он маму закрывал на балконе", — добавил мужчина.

Одна из соседок утверждает, что семья ребенка является "тихими алкоголиками". "Семейные, пьют себе потихоньку, не буянят, просто пьют", — заявила женщина.

"В квартире живут бабушка, дед и родители с двумя детьми. Старшая девочка ходит в третий класс. Соседи признают, что дети в этой семье всегда были ухоженные, но смерть малыша списывают именно на невнимательность взрослых", — узнало издание.

Ранее в городе Мирноград Донецкой области правоохранители искали пятилетнюю девочку, об исчезновении которой сообщила ее мать, и нашли ребенка мертвым возле его дома на дне ямы. Узнать больше о трагедии можно здесь.