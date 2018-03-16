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Подробности убийства парня на Подоле в Киеве: был ранен ножом в шею в "Пузатой Хате"

Сегодня, 14:40
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1 / 5 В центре Киева убили парня, 1989 года рождения (espreso.tv)

В столице преступление совершено на ул. Верхний Вал.

парень,Контрактовая,Подол,убили,убийство
В центре Киева убили парня, 1989 года рождения espreso.tv
В Подольском районе Киева возле станции метро "Контрактовая площадь" парня убили в заведении общественного питания.

Человек получил ножевое ранение в шею прямо в "Пузатой Хате", расположенной на ул. Верхний Вал, пишет "Эспрессо".

По данным издания, посетители и персонал заведения сразу бросились на помощь раненому, но было уже поздно.

"… от полученных травм мужчина, 1989 года рождения скончался. Сейчас на месте события работают следователи, которые опрашивают свидетелей и девушку погибшего", — отметило издание.

Ранее СМИ писали, что 16 марта в Подольском районе Киева возле станции метро убили парня — тело нашли у входа в заведение общественного питания. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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