Подробности убийства парня на Подоле в Киеве: был ранен ножом в шею в "Пузатой Хате"

В Подольском районе Киева возле станции метро "Контрактовая площадь" парня убили в заведении общественного питания.

Человек получил ножевое ранение в шею прямо в "Пузатой Хате", расположенной на ул. Верхний Вал, пишет "Эспрессо".

По данным издания, посетители и персонал заведения сразу бросились на помощь раненому, но было уже поздно.

"… от полученных травм мужчина, 1989 года рождения скончался. Сейчас на месте события работают следователи, которые опрашивают свидетелей и девушку погибшего", — отметило издание.

Ранее СМИ писали, что 16 марта в Подольском районе Киева возле станции метро убили парня — тело нашли у входа в заведение общественного питания. Узнать больше об инциденте можно здесь.