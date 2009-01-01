Подробности убийства председателя правления "Киевоблэнерго": нападавших было четверо

По выводам предварительной судебно-медицинской экспертизы, Полывяного задушили.
Об этом он рассказал "Сегодня".
В то же время собеседник уточнил, что, по выводам предварительной судебно-медицинской экспертизы, управленца задушили.
"Подозреваемых еще нет. Нападавших было четыре человека. Они были в масках… Сейф они не нашли, поэтому мужчину потащили в другую комнату. Уже есть предварительная судебно-медицинская экспертиза. Смерть наступила от механической асфиксии…", — отметил Жукович.
Напомним, вечером 24 сентября в селе Белогородка Киевской области злоумышленники напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену. Нападавшие били супругов, требуя их признаться, где находится сейф.
Не получив информации, они взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату, там позже его нашли мертвым.
Фото: npu.gov.ua