Подробности убийства председателя правления "Киевоблэнерго": нападавших было четверо

Начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович заявил, что на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" — Ивана Полывяного — напали четыре человека в масках.

Об этом он рассказал "Сегодня".

В то же время собеседник уточнил, что, по выводам предварительной судебно-медицинской экспертизы, управленца задушили.

"Подозреваемых еще нет. Нападавших было четыре человека. Они были в масках… Сейф они не нашли, поэтому мужчину потащили в другую комнату. Уже есть предварительная судебно-медицинская экспертиза. Смерть наступила от механической асфиксии…", — отметил Жукович.

Напомним, вечером 24 сентября в селе Белогородка Киевской области злоумышленники напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену. Нападавшие били супругов, требуя их признаться, где находится сейф.

Не получив информации, они взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату, там позже его нашли мертвым.

Фото: npu.gov.ua