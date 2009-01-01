Погоня и ДТП. В Николаеве копы задержали военных-дебоширов

На злоумышленников составили админпротоколы, после чего отпустили.
Об этом рассказала начальник отдела коммуникации полиции области Елена Бережная, пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что задержанные оказались военнослужащими, копы составили на них восемь админпротоколов и отпустили.
"… на проспекте Центральном, недалеко от перекрестка с улицей Садовой, патрульные заметили автомобиль LDV, который двигался с выключенным светом фар, и приказали водителю остановиться", — отметили в полиции.
Тот проигнорировал требование инспектора и, ускорившись, попытался скрыться. Преследование продолжалось по проспекту Центральному, дальше — против движения по ул. Наваринской, там беглец едва не столкнулся с грузовиком. На перекрестке ул. Потемкинской и Артиллерийской авто зацепило столб и остановилось.
Во время преследования копы произвели один выстрел в воздух. После остановки у 21-летнего водителя патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения, этот факт подтвердил соответствующий тест.
"На него инспекторы составили админматериалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения, за проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования об остановке", — добавила Бережная.
По ее словам, одновременно в полицию обратился мужчина с заявление об угоне микроавтобуса, на котором передвигались военные. Позже, когда копы сообщили о местонахождении транспортного средства, оказалось, что его владелец — сослуживец задержанных. Впоследствии он отказался от своего заявления об угоне, на него составили админпротокол за ложное обращение.
Напомним, 24 сентября в Николаеве в ночном клубе компания местных подростков избила участника АТО Игоря Кочнева, после инцидента были задержаны семь человек. Пострадавший говорил, что его одновременно били четыре-пять злоумышленников.