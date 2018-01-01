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Полиция задержала убийц экс-бойца "Донбасса" Виталия Олешко

Сегодня, 18:45

По некоторым данным, полиция задержала целую группу киллеров.

убийца олешко
Один из задержанных полицией киллеров Facebook.com/Юрий Бутусов
Полиция обнаружила и  задержала человека, убившего бывшего бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Детали операции полицией пока что не раскрываются.

В то же время, по данным журналиста Юрия Бутусова и друга погибшего "Сармата" Олега Жарикова, полиция задержала группу киллеров, которые убили Олешко.

"Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели. Кто что-либо знает об этом преступнике — нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", – написал Бутусов в Facebook.

В то же время друг погибшего Олег Жариков опубликовал в Facebook фото всех четверых задержанных мужчин.

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Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

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Теги:  
Бердянск, Мелитополь, Виталий Олешко, батальон Донбасс, киллеры, полиция
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