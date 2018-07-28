Жестокое убийство молодой девушки в Киеве: в полиции рассказали подробности

Полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти.
Правоохранители нашли в Киеве тело пропавшей 16-летней жительницы Закарпатской области.
Убитая была обнаружена с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что в Оболонское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась.
Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Погибшей оказалась 16-летняя жительница Закарпатской области.
Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что по подозрению в жестоком убийство женщины на Житомирщине задержан и арестован подросток.