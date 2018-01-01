Попытка самоубийства. В Николаеве копы спасли девушку, прыгнувшую с моста

Инцидент произошел вчера днем, пострадавшую передали врачам скорой.

В Николаеве полицейские спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В воскресенье днем, 22 апреля, в Николаеве девушка прыгнула с Варваровского моста в реку Южный Буг, ее спасли полицейские

Правоохранители узнали о попытке самоубийства около полудня, на место происшествия направился экипаж копов, говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

"Девушка уже длительное время находилась в воде и чуть не потеряла сознание от переохлаждения. К счастью, патрульный Андрей успел вовремя. Он подхватил обессиленную девушку и потащил ее к берегу", — отметили в ведомстве.

В Николаеве полицейские спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Потом пострадавшую вытянули на пирс. "Там, вместе со спасателями, которые также прибыли на место происшествия, спасенной предоставили домедицинскую помощь. Позже ее передали врачам скорой", — добавили в полиции.

В Николаеве полицейские спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку Скриншот с facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, 11 апреля днем в Киеве возле моста Патона из реки Днепр достали тело женщины, правоохранители выясняли обстоятельства гибели человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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