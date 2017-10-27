Произвол и мародерство в ДНР. Боевиков уличили в разграблении школы

Отмечен рост протестных настроений среди местного населения из-за бездействия командования части по пресечению правонарушений.
Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.
Отмечается, что 26 октября, комиссией во главе с представителем т.н. "народного совета ДНР" был установлен факт разграбления здания местной общеобразовательной школы военнослужащими одной из частей т.н. 1 АК и их причастность к многочисленным случаев мародерства и грабежей в населенных пунктах, вблизи которых расположены подразделения этой части.
"При этом отмечен рост протестных настроений среди местного населения из-за бездействия командования части по пресечению правонарушений, а также т.н. "местных органов власти", которые могут их защитить от произвола российских военных преступников", — сообщили в разведке.
Напомним, ранее сообщалось, что Дебальцево захлестнули массовые грабежи и мародерство.