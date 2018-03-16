"Ранение в шею". СМИ рассказали об убийстве парня в Киеве на Подоле

В центре столицы возле входа в заведение общественного питания нашли тело человека.

В центре Киеве нашли тело парня kiev.informator.ua

В пятницу, 16 марта, в Подольском районе Киева возле станции метро "Контрактовая площадь" убили парня

Тело нашли у входа в заведение общественного питания, пишет Информатор со ссылкой на данные очевидцев.

По их словам, человек умер от кровопотери в результате ранения в шею, орудие убийства на месте преступления не нашли.

"Предварительно, тело обнаружили в 11:30. Парню на вид 25-30 лет. На входе в заведении лужа крови. На месте работают медики, следственно-оперативная группа, полиция", — отметило издание. Заведение закрыли для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в городе Ирпень (находится под Киевом) в одном из частных домов убили пожилую супружескую пару — в жилье нашли мертвыми 81-летнего пенсионера и его 79-летнюю жену. Узнать больше о преступлении можно здесь.