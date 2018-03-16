"Жили не зажиточно, дом — бедненький". Под Киевом убили пожилых супругов

В городе Ирпень (находится под Киевом) в одном из частных домов убили пожилую супружескую пару.

В жилье нашли мертвыми 81-летнего пенсионера и его 79-летнюю жену, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Супруги жили не зажиточно, дом — бедненький, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Вчера (15 марта — Ред.) в 19:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов г. Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти", — отметили в полиции.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 13 марта в Фастове Киевской области мужчина недалеко от входа в детский сад нанес более десяти колото-резаных ранений женщине-бизнесмену, пострадавшая умерла. Узнать больше о преступлении можно здесь.