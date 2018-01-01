Резня в лагере ромов во Львове: все, что известно о нападении

"Главред" собрал главные факты о резонансном преступлении.

"Главред" собрал подробности резни в лагере ромов во Львове Национальная полиция Украины

В ночь на воскресенье, 24 июня, на окраине Львова в лесном массиве группа злоумышленников напала на лагерь ромов , погиб один человек, а четверо — пострадали.

Инцидент произошел на ул. Трускавецкой, начато производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекс, "Главред" собрал подробности нападения.

Что известно о нападавших

На месте происшествия полицейские задержали семерых нападавших. Глава Нацполиции Сергей Князев сказал, что задержанные являются львовянами в возрасте 16-17 лет. По его словам, копы также задержали 20-летнего организатора нападения.

Правоохранители нашли и изъяли вещественные доказательства, в частности, — нож, которым нанесено ранение погибшему, и другие предметы, использованные злоумышленниками для нанесения людям телесных повреждений.

Позже стало известно, что подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Информация о погибшем и пострадавших ромах

Погиб Давид Пап, он был родом из закарпатского села Баркасово, а во Львов приехал на заработки и занимался сбором металлолома. По данным СМИ, погибшему было 24 года, три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы: 19-летний житель города Мукачево, 30-летняя жительница села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем Буркатово.

Реакция на резню

В Совета Европы осудили нападение на лагерь ромов во Львове и потребовали незамедлительного и прозрачного расследования инцидента. В американском посольстве в Киеве были шокированы нападением, говорится на странице диппредставительства в Twitter.

"Злоумышленник должны быть привлечены к ответственности", — отмечается в сообщении.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти "выразил свой шок и ужас, решительно осуждая расистское нападение", сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Пресс-секретарь правозащитной организации Amnesty International Ukraine Мария Гурьева в эфире телеканала "Прямой" сказала, что международное сообщество обеспокоено волной нападений на ромов в Украине.

"В течение длительного времени мы фиксировали целую волну насилия со стороны радикальных групп. Реакция на эту волну, в том числе на погромы цыганских лагерей, за рубежом была очень мощной. Было заявление ООН, были заявления ряда дипломатов, посольств и политиков", — отметила спикер.

"Были однозначные заявления международных организаций, в частности Amnesty International, к Авакову (глава МВД Арсен Аваков — Ред.) по поводу недавнего нападению на ромов с требованием расследования. Мир видит, что происходит в Украине", — добавила она.

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