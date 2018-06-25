Стала известно, кем являлся убитый во Львове во время погрома ром

Появилась информация по поводу личности молодого рома, убитого в стычке с радикалами в поселении на окраине Львова.

Как сообщает портал "Заборона" со ссылкой на ромского правозащитника и депутата Ужгородского городского совета Мирослава Горвата, парня звали Давид Пап и он был родом из закарпатского села Баркасово, а во Львов приехал на заработки и занимался сбором металлолома.

"Мне рассказали, как убивали парня. Его пырнули ножом и тянули вверх, выпустили кишки", − рассказал Горват. По его словам, родственники погибшего "добрые справедливые люди, работающие на полях у других людей, не воруют и часто выезжают за границу работать". Сейчас они опасаются ехать во Львов забирать труп Папа и просят доставить его в Баркасово.

Напомним, накануне стало известно, что погибшим в результате нападения радикалов оказался 24-летний парень ромской национальности, а еще трое людей были госпитализированы с ножевыми ранениями. Затем в полиции сообщили о зарержании всех подозреваемых. Позднее стало известно, какая именно организация устроила нападение на ромское поселение.