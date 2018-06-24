Резня в лагере ромов во Львове: названа организация нападавших

Подозреваемые в нападении на лагерь ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Как сообщает Громадське со ссылкой на старшего инспектора Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксану Санагурскую, все нападавшие находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания в присутствии адвокатов.

По данным правоохранителей, агрессивные подростки готовились к нападению и имели четкий план действий, каждый знал свои непосредственные обязанности при совершении преступления.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко заявил, что, если бы полиция не задержала злоумышленников на месте погрома и убийства, то жертв могло бы быть гораздо больше. Он не исключает, что убили бы всех. По словам Юрченко, в лагере было десять взрослых и четверо детей. Нападали на всех, в том числе, на беременную женщину.

Ранее сообщалось, что погибшим в результате нападения оказался 24-летний парень ромской национальности, еще трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями — двоих 19-летних парней, 30-летнюю жительницу села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.

В полиции сообщили о зарержании всех подозреваемых и констатировали, что им грозит серьезное уголовное наказание.