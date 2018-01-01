СБУ "накрыла" африканцев-мошенников, "нагревших" по Сети американку на 1,5 млн долларов

Украинским спецслужбистам помогли их коллеги из ФБР.

Долларовые купюры Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины с помощью коллег из Федерального бюро расследований США раскрыли схему интернет-мошенничества, в результате которого американка была лишена полутора миллионов долларов.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-центра СБУ. Согласно данным ведомства, жители одной из стран континента Африка создали в соцсетях фальшивую страницу знакомств. От имени якобы работающего в Украине американского коммерсанта они завели знакомство с женщиной из США.

"Бизнесмен" вскоре пожаловался ей на проблемы с правоохранителями, которые якобы не позволяют ему возвратиться в США. Для того, чтобы помочь ему в решении проблем, женщина перечислила полтора миллиона долларов. Деньги ушли на счет злоумышленников.

Как сообщают представители СБУ, во время обыска у африканцев нашли компьютеры, с помощью которой они вели переписку с доверчивой американкой, а также банковские документы, которые подтверждают получение денег.

Шевченковский райсуд столицы Украины поместил задержанных под стражу − с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры обчистили украинский банк почти на миллион долларов.

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