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Смертельное селфи. В Днепре в ресторане умерла девушка

Сегодня, 11:23

В областном центре инцидент произошел на выходных.

больница, скорая, неотложка
В Днепре девушка в ресторане пыталась сделать селфи, неудачно упала и умерла
В одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника, и умерла.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 10 июня, около 2:30 ночи в "Старгороде", сообщает "Информатор" со ссылкой на слова очевидцев.

"На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, но врач констатировал смерть девушки", — говорится в материале.

По предварительным данным, умершей около 25 лет. Издание подчеркнуло, что сотрудники заведения отказались комментировать случившееся.

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В Днепре девушка в ресторане пыталась сделать селфи, неудачно упала и умерла dp.informator.ua

Ранее СМИ писали, что на Львовщине 17-летний житель Стрыя хотел сделать селфи на крыше супермаркета, но желание собрать лайки в соцсетях закончилось трагически — парень упал с крыши. Позже стало известно, что погиб ученик 11 класса гимназии

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Днепр, ресторан, девушка, умерла, фото, селфи
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