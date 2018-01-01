Судья райсуда Киева погорел на взятке, фото

"Служитель Фемиды" требовал деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца.

Судью Голосеевского райсуда Киева поймали на взятке nabu.gov.ua

В понедельник, 23 апреля, правоохранители поймали судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части взятки в размере тысячи долларов (более 26 тысяч гривень), также разоблачен посредник — им оказался бывший судья этого же суда.

Злоумышленник требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате компенсации в 1,5 млн гривень, говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Свои услуги судья оценил в 8 тысяч долларов (более 200 тысяч гривень — Ред.), которые передавались ему тремя "траншами". В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен с поличным", — отметили в ведомстве.

По данным НАБУ, судья и посредник задержаны, начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Судью Голосеевского райсуда Киева поймали на взятке nabu.gov.ua

Напомним, 23 марта правоохранители во время получения взятки задержали чиновника из Секретариата Кабинета министров, злоумышленник получил тысячу долларов неправомерной выгоды. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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