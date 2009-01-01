У "морпехов" ДНР расшатаны нервы — не хотят воевать: три самоубийста и пять самострелов

Командование обещает повысить жалование личному составу 9-го полка.

Три боевика застрелились фото: unn.com.ua

Российское командование снова заинтересовалось состоянием дел в, который дислоцируется в районе Новоазовска Донецкой области.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в период с 07 по 17 января в подразделениях 9-го полка "морской пехоты", которые дислоцирующихся в районе поселка Пикузы (бывшее Киминтерново), зафиксированы 3 случая самоубийства и 5 самострелов.

Большая часть военнослужащих (в основном из числа местных жителей) потеряла всякий интерес к "службе" и не желает ее продолжать. Для мотивации продолжения выполнения преступных приказов российских оккупационных властей командование противника обещает повысить денежное обеспечение личному составу, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, на днях "морпехи" ДНР устроили разборки, было трое убитых и имелись раненые.