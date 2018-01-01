В Черкассах ветерану АТО сломали челюсть за "Слава Украине"

К инциденту причастны члены бывшего "Азова", нынче "Национального корпуса". "Нацкорпусянам" не понравился громкий выкрик избитого "Слава Украине".

Избитый "нацкорпусянами" АТОшник Виталий Мельниченко/Facebook

В Черкассах произошел серьезный инцидент с участием представителей "Национального корпуса" (бывший "Азов") - националисты сломали участнику антитеррористической операции в Донбассе челюсть за выкрик "Слава Украине".

Об инциденте сообщил сообщил очевидец инцидента и друг пострадавшего ветерана АТО Виталий Мельниченко на своей странице в Facebook. По словам Мельниченко, его товарища "едва не убил" лидер "Национального корпуса" в Черкассах Дмитрий Кухарчук вместе со своей "бандой".

По словам Мельниченко, обстоятельства были следующими - сам Мельниченко, пострадавший и еще один его товарищ с женой отдыхали в одном из развлекательных заведений города. Узнав о победе боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым, товарищ Мельниченко выкрикнул "Слава Украине". Неожиданно, но одному из представителей "Национального корпуса" этот возглас показался "слишком громким", и между ними завязалась драка. Националисты сломали участнику боев в Донбассе челюсть, а также избили семейную пару, находившуюся в заведении вместе с пострадавшим.

"Для них нет ничего святого. И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить", — подчеркнул Мельниченко.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Ранее члены "Нацкорпуса" "отличились" в Чернигове - психически нездорового черниговца националисты привязали к столбу, повесили на шею табличку "Я ватник" и заплевали.

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