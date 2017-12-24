В Днепре у женщины-копа под дверью квартиры взорвалась бомба — СМИ

Взрыв прогремел в девятиэтажке, пострадавшая попала в больницу.

Женщину, пострадавшую в результате взрыва, скорая увезла в больницу dp.informator.ua

В воскресенье рано утром, 24 декабря, в одной из девятиэтажек произошел взрыв , пострадала женщина, соседи говорят, что она — сотрудник полиции.

По предварительным данным, в подъезде дома на ул. Данила Галицкого, 9, на девятом этаже около 05:30 сработало взрывное устройство, набитое гвоздями, пишет местное издание "Информатор".

Взрывчатка находилась под дверью пострадавшей, когда женщина заходила в квартиру — прогремел взрыв. Она получила множественные осколочные ранения по всему телу, в жилье повреждено имущество, вылетели стекла во всем подъезде.

Пострадавшую скорая помощь увезла в больницу. На месте происшествия работали правоохранители, сотрудники ГСЧС, взрывотехническая группа и кинологи. Обстоятельства инцидента выясняются.

Позже в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области подтвердили, что в Днепре после взрыва неизвестного устройства пострадала женщина-полицейский, говорится на сайте ведомства.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в суде Никополя Днепропетровской области мужчина подорвал две гранаты, он и еще один человек — погибли, семь человек получили травмы. Узнать больше об случившемся можно здесь.