Взрыв в суде Никополя. Обвиняемых в двойном убийстве освободили из-под стражи

В Никополе не продлили срок содержания под стражей, который истек 3 декабря, Роману Жмурко и Денису Подоляку, обвиняемым в убийстве Ризвана Тапаева 10 февраля 2016 года.

По уголовному делу о двойном убийстве были задержаны три человека, однако в результате взрыва 30 ноября в Никопольском суде один из обвиняемых — Сергей Вороновский — погиб, двое других были госпитализированы.

Последний раз срок содержания под стражей продлевался им 5-го октября до 3-го декабря.

Последнее заседание по делу состоялось 30-го ноября, но в постановлении суда за 1 декабря не говорится о продлении срока содержания под стражей обвиняемых, им лишь приставили охрану. Об этом говорится в постановлениях суда, опубликованных в открытом доступе.

"Применить меры безопасности к обвиняемых — обеспечить их личную охрану в КЗ "Никопольская городская больница №1 ДОР на время пребывания в больнице", — говорится в тексте постановления.

О том, что обвиняемые в настоящее время фактически свободны, "Громадському" подтвердила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старжевская.

"Да, это действительно правда. Однако их сейчас охраняет полиция", — отметила она.

В суде этот инцидент не комментируют, однако, юрист Ростислав Кравец отметил, что фактически преступники теперь свободны из-за того, что прокуратура своевременно не обратилась в суд.

"Фактически это может означать, что органы прокуратуры своевременно не обратились в суд, соответствующих органов, относительно продолжения этих обо'вязквів, возложенных на лиц совершенных преступлений: или меры, или обязанность не удаляться, не общаться со свидетелями... Продолжить их уже нет возможности", — сказал Кравец.

Оба обвиняемых находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач Никопольской больницы Елена Соломаха.

"Сейчас они находятся в стабильно-тяжелом состоянии. Примерно еще две недели будут у нас. Им сделали плановую операцию", — сказала она.

Напомним, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец потерпевшего взорвал две гранаты.

В суде рассматривали дело о расстреле мужчины в Никополе в 2016 году: 10 февраля Никополе неизвестные расстреляли автомобиль "Geely" белого цвета, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном человека, взорвавшего гранаты в суде.