В Киеве начальника консульского отдела России в Украине поймали пьяным за рулем — СМИ

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1 / 4 В Киеве поймали пьяным за рулем руководителя консульского отдела России в Украине, узнали журналисты (facebook.com/KyivOperativ)

Нарушитель просто ушел с места происшествия, отметили журналисты.

В Киеве поймали пьяным за рулем руководителя консульского отдела России в Украине, узнали журналисты facebook.com/KyivOperativ

В четверг, 14 июня, поздно вечером в Киеве пьяный руководитель консульского отдела России в Украине Иван Иванович сел за руль служебного автомобиля, его остановили правоохранители , но он просто ушел, поскольку находится под защитой Венской конвенции.

Злоумышленника остановили на ул. Борщаговской, от тестов отказался, только улыбался, говорится на странице "Киева Оперативного" в Facebook.

"По сути, Иван ничем не отличается от других пьяных водителей, но есть такая не слишком крутая штука (в конкретном случае) — Венская конвенция, благодаря которой составлять протокол на этого водителя нельзя, к тому же, брошенное его авто также нельзя эвакуировать…", — отмечается в сообщении.

В Киеве поймали пьяным за рулем руководителя консульского отдела России в Украине, узнали журналисты Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в начале апреля в Киеве водитель авто на дипломатических номерах, принадлежащих посольству РФ, не справился с управлением, врезался в припаркованную машину, и пытался скрыться с места происшествия.

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