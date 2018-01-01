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В Киеве начальника консульского отдела России в Украине поймали пьяным за рулем — СМИ

Сегодня, 07:40
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1 / 4 В Киеве поймали пьяным за рулем руководителя консульского отдела России в Украине, узнали журналисты (facebook.com/KyivOperativ)

Нарушитель просто ушел с места происшествия, отметили журналисты.

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В Киеве поймали пьяным за рулем руководителя консульского отдела России в Украине, узнали журналисты facebook.com/KyivOperativ
В четверг, 14 июня, поздно вечером в Киеве пьяный руководитель консульского отдела России в Украине Иван Иванович сел за руль служебного автомобиля, его остановили правоохранители, но он просто ушел, поскольку находится под защитой Венской конвенции.

Злоумышленника остановили на ул. Борщаговской, от тестов отказался, только улыбался, говорится на странице "Киева Оперативного" в Facebook.

"По сути, Иван ничем не отличается от других пьяных водителей, но есть такая не слишком крутая штука (в конкретном случае) — Венская конвенция, благодаря которой составлять протокол на этого водителя нельзя, к тому же, брошенное его авто также нельзя эвакуировать…", — отмечается в сообщении.

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В Киеве поймали пьяным за рулем руководителя консульского отдела России в Украине, узнали журналисты Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в начале апреля в Киеве водитель авто на дипломатических номерах, принадлежащих посольству РФ, не справился с управлением, врезался в припаркованную машину, и пытался скрыться с места происшествия.

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Теги:  
Киев, пьяный, консульский отдел России, консул, Иван Иванович
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