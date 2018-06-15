В Киеве начальника консульского отдела России в Украине поймали пьяным за рулем — СМИ

Нарушитель просто ушел с места происшествия, отметили журналисты.
Злоумышленника остановили на ул. Борщаговской, от тестов отказался, только улыбался, говорится на странице "Киева Оперативного" в Facebook.
"По сути, Иван ничем не отличается от других пьяных водителей, но есть такая не слишком крутая штука (в конкретном случае) — Венская конвенция, благодаря которой составлять протокол на этого водителя нельзя, к тому же, брошенное его авто также нельзя эвакуировать…", — отмечается в сообщении.
Напомним, в начале апреля в Киеве водитель авто на дипломатических номерах, принадлежащих посольству РФ, не справился с управлением, врезался в припаркованную машину, и пытался скрыться с места происшествия.