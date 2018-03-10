В Киеве пьяный водитель на иномарке влетел в авто полиции: копы в реанимации

Авария произошла сегодня утром, злоумышленник с женой ехал с поминок.

В Киеве в ДТП пострадали сотрудники Полиции охраны kiev.informator.ua

В субботу утром, 10 марта, в Днепровском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz влетел в машину Skoda Octavia Полиции охраны столицы, правоохранители попали в реанимацию.

Авария случилась около 05:45 на перекрестке улиц Генерала Жмаченко и Курнатовского, пишет "Информатор".

"В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным. Они ехали с поминок недавно умершего родственника", — отметило издание.

Супруги отказались от госпитализации, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчина все время держался за живот. За жизнь пострадавших правоохранителей борются врачи.

Напомним, в ночь 5 марта в Деснянском районе Киева на пустой дороге патрульные полицейские на служебном авто врезались в эвакуатор, пострадали два копа — водитель и пассажир, их госпитализировали.