"Не тормозили". В Киеве патрульные на служебном авто влетели в эвакуатор, есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 5 марта, в Деснянском районе Киева на пустой дороге патрульные полицейские на служебном автомобиле врезались в эвакуатор, пострадали два копа — водитель и пассажир, их госпитализировали.

Авария произошла в 3 часа ночи на ул. Оноре де Бальзака, 61, на пустой дороге патрульный Toyota Prius, не тормозя, врезался в эвакуатор, пишет dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на слова свидетелей.

"Пострадали двое полицейских — водитель и пассажир. Не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы. На месте работали две скорых, несколько патрулей полиции и СОГ (следственно-оперативная группу — Ред.). Возможно, сон за рулем... Переутомление. Ехали, говорят, около 50-60 км/ч", — отмечается в сообщении.

Напомним, летом в Киеве на территории жилого массива Троещина служебное авто полицейских врезалось в иномарку, в результате аварии никто не получил тяжелых травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.