В Киеве живодеры подорвали собаку петардой

Инцидент произошел в одном из спальных районов столицы Украины.

Собака, припорошенная снегом "РИА Новости"

В одном из районов столицы Украины живодеры привязали к хвосту собаки и взорвали петарду

Такое сообщение было опубликовано на странице "Команда спасения животных в Киеве" в социальной сети Facebook.

По данным зоозащитников, в минувший понедельник, 1 января жители киевского района "Академгородок" услышали звук взрыва петарды, а после увидели крупную собаку,"рухнувшую в подвал". Сначала горожане подумали, что животное испугалось громкого звука и потому пыталась скрыться.

"Но потом на задней части тела собаки была обнаружена большая рваная рана. Характер раны свидетельствует о том, что к хвосту собаки кто-то привязал петарду и подорвал", — говорится в сообщении "Команды спасения животных в Киеве".

Зоозащитники сразу же объявили сбор средств на лечение собаки. Животное было прооперировали, однако оно не сумело оправиться после полученного ранения и скончалось.

Напомним, ранее во Львове мужчина убил собаку, избил жену и угрожал копам ножом.