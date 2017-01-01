В киевском озере нашли тело

Причины смерти человека выясняют правоохранители, отметили в ГСЧС.
Труп передали правоохранителям, они выясняют причины смерти, говорится на странице Главного управления ГСЧС Украины в Facebook.
"… в 9:06 в оперативно-координационный центр... поступило сообщение о том, что на озере Алмазное на поверхности воды находится тело женщины", — отметили в ведомстве.
На место происшествия прибыли спасатели, тело найдено в 120 метрах от берега на поверхности воды.
Напомним, 5 декабря в городе Бровары (находится под Киевом) в лесу возле кафе нашли мертвой 26-летнюю местную жительницу Алину Привалову. Узнать больше об инциденте можно здесь.