В киевском озере нашли тело

В среду утром, 27 декабря, в Киеве в озере Алмазное увидели тело женщины, спасатели достали его из воды.

Труп передали правоохранителям, они выясняют причины смерти, говорится на странице Главного управления ГСЧС Украины в Facebook.

"… в 9:06 в оперативно-координационный центр... поступило сообщение о том, что на озере Алмазное на поверхности воды находится тело женщины", — отметили в ведомстве.

На место происшествия прибыли спасатели, тело найдено в 120 метрах от берега на поверхности воды.

Напомним, 5 декабря в городе Бровары (находится под Киевом) в лесу возле кафе нашли мертвой 26-летнюю местную жительницу Алину Привалову. Узнать больше об инциденте можно здесь.