В Макеевке пьяные "мотострелки" ДНР устроили драку с местными жителями, есть пострадавшие

После потасовки шесть человек попали в медучреждения.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

В захваченнойгруппа пьяных членов "5-й отдельной мотострелковой бригады"спровоцировала драку с местными жителями, есть пострадавшие.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что шесть участников потасовки, в частности, четыре террориста, с травмами различной степени тяжести были доставлены в городские медицинские учреждения.

"… группа военнослужащих "5-й отдельной мотострелковой бригады" (Макеевка) после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались оказать им уважение и угощать спиртным", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной противнику Горловке местные жители совершили самосуд над членом "3-й отдельной мотострелковой бригады" террористической ДНР — российским военным, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием.