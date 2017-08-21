На Донбассе пьяных боевиков главари пугают "разведгруппами сил АТО"

На оккупированном Донбассе среди боевиков ведется работа для предотвращения повального пьянства на передовых позициях.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Отмечается, что с целью повышения бдительности, боевой готовности и предотвращения повального пьянства на передовых позициях в выходные дни командованием отдельных частей ВС РФ распространяется ложная информация о деятельности разведывательных групп сил АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе пьяные боевики часто попадают в ДТП, жертвами которых становятся их "сослуживцы" и мирное население.