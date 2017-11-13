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В разведке назвали вражеские потери в зоне АТО: за неделю ранены и убиты 35 боевиков

Сегодня, 13:58

Наибольшие потери российско-оккупационные войска потерпели на славянском и авдеевском направлениях.

Безымянная могила террориста, Донецк-2
Могилы боевиков на Донбассе Reuters
На Донбассе в зоне проведения АТО за прошедшую неделю потери российских оккупантов и боевиков составили 35 человек, из которых 9 — убитыми.

Об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки, рассказал пресс-секретарь по вопросам АТО Минобороны Андрей Лысенко, сообщает пресс-служба МО.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, за прошедшую неделю потери противника составили 35 человек, из которых 9 — безвозвратные", — сказал он.

По словам Лысенко, наибольшие потери российско-оккупационные войска потерпели на славянском и авдеевском направлениях, "где так называемый 1-й армейский корпус врага потерял соответственно 10 и 9 военных".

Напомним, ранее в разведке рассказали о новой провокации боевиков "ДНР".

Видео: Ukraine Crisis Media Center.

Теги:  
ГУР, разведка, Донбасс, АТО, боевики, оккупанты, погибшие, раненые
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