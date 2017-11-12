Огонь по своим. В разведке рассказали о новой провокации боевиков "ДНР"

На Донбассе командование оккупационных войск продолжает провоцировать активизацию боевых действий.

Об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, на брифинге в Киеве рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что 10 и 11 ноября одним из подразделений т.н. 1 АК осуществлялись провокационные обстрелы позиции сил АТО и одновременно позиции своего соседнего подразделения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали открыто применять по позициям сил АТО вооружение, запрещенное минскими соглашениями.