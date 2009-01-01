Враг накрывал позиции силовиков из пушек, вооружения БМП и тяжелых минометов, погиб боец АТО

Оперативная обстановка в районе проведения АТО сегодня существенных изменений не претерпела.

Вражеская артиллерия на Донбассе garmata.org

На Донбассе за сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб и еще двое получили ранения.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО сегодня существенных изменений не претерпела — остается напряженной, однако полностью контролируемой ВСУ. С начала суток пророссийские НВФ 16 раз открывали огонь по украинским воинам. В частности, четыре раза боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями артиллерийское вооружение", — говорится в сообщении.

На Приморском направлении у линии соприкосновения зафиксировано больше всего нарушений режима неприменения оружия со стороны боевиков.

"Начались сутки вражеским обстрелом опорных пунктов сил АТО в районе н.п. Новотроицкое, во время которого бандформирования применили ствольную артиллерию калибра 122 мм, 120-мм минометы и вооружение БМП. Позже боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов по нашим укреплениям неподалеку Березового и Чермалыка. Под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов сегодня также попали позиции вблизи Красногоровки, Марьинки и Богдановки", — отметили в штабе.

Также подчеркивается, что на Донецком направлении наиболее вопиющим фактом нарушения условий неприменения оружия со стороны боевиков стал обстрел позиций сил АТО, расположенных возле поселка Новолуганское, расположенного на Светлодарской дуге. Так, там оккупанты выпустили по одному из украинских опорных пунктов более двух десятков 120-мм мин. От этого обстрела пострадала и инфраструктура местного сельхозпредприятия. В частности, были повреждены две свинофермы, на одной из них возник пожар. К счастью, никто из работников хозяйства не пострадал.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня боевики не прекращали вооруженные провокации в южном и восточном пригородах Авдеевки. Били там из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Вместе с тем, с окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе поселка Зайцево, из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов.

"На Луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась. Боевики совершили лишь одну вооруженную провокацию. Произошло это вблизи Крымского. Обстрел бандиты осуществляли из минометов калибра 82 мм", — добавили в штабе.

Напомним, 29 мая, боевики 50 раз стреляли по позициям украинских воинов.

Видео: Військове телебачення України.