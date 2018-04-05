Абраменко рассказал, зачем обнимался с россиянином и почему нельзя запрещать выступать в РФ

Фристайлист считает, что запрет выступать украинским спортсменам в России загнала их в тупик.

Абраменко на пьедестале обнялся с российским соперником Буровым.

"Честно, реально достали вопросами о флаге. Неужели больше не о чем поговорить? Всех интересует, почему и как. Просто люди, когда им показываешь фотографию, все видят так: русский – украинец – флаг – обнялись. Все!" – заявил он в комментарии Фактам ICTV.

И добавил: "То есть они не смотрят глубже, что в первую очередь, мы товарищи, нормальные люди, спортсмены, которые общаются друг с другом и тренируются вместе. Как мы еще должны друг к другу относиться? Илья Буров занял третье место. Я его поздравил от души, так же, как и он меня, – с золотой медалью".

Что касается запрета спортсменам выступать в РФ, то у фристайлиста два разных мнения: "Если чисто с политической точки зрения, то это правильно. Если чисто со спортивной, то это неправильно. Потому что запрещать спортсмену выступать на соревнованиях – это бред. Спортсмен должен соревноваться, он к этому готовится".

Ранее Александр Абраменко поведал о предложениях из других стран и рассказал, почему не отказался от выступлений за Украину.