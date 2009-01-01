Андрей Ярмоленко снова сыграет за "Динамо" против "Боруссии"

Игорь Суркис рассказал о специальном пункте в контракте на продажу Ярмоленко

Андрей Ярмоленко в матче за "Боруссию" Открытые источники

"Динамо" (Киев) весной будущего года планирует провести товарищеский матч с ведущим клубом Бундеслиги "Боруссией".

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале киевлян.

"Мы планируем весной провести матч с "Боруссией" (Дортмунд), у нас есть договоренность. Приедет Ярмоленко и сыграет за обе команды, это прописано в контракте по его трансферу. Думаю, этот матч вызовет ажиотаж. Андрея все любят", - сказал президент киевского клуба Суркис.

По его словам, в игре обязательно примут основные составы команд.

"Это будет матч основных составов, у нас все четко прописано. Когда это будет - нужно смотреть, прежде всего, график "Боруссии", весной или перед началом следующего чемпионата. То, что эта игра состоится, - сто процентов", - добавил президент киевского клуба.

К слову, в нынешнем сезоне бывший нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко отыграл за "Боруссию" 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что Ярмоленко стал героем матча в Бундеслиге.