Гол пяткой и ассист. Ярмоленко стал героем матча в Бундеслиге, опубликовано видео

В матче Бундеслиги между "Аугсбургом" и дортмундской "Боруссией" Андрею Ярмоленко понадобилось всего пять минут, чтобы наконец открыть счет своим голам в чемпионате Гремании.

Гости подавали угловой, мяч после серии рикошетов прилетел к Ярмоленко и он, стоя спиной к воротам, пяткой отправил его в сетку — 1:0, пишет football.ua.

"Шмели" радовались недолго и уже через несколько минут "Аугсбург" восстановил паритет. Филипп Макс классно навесил в штрафную, а Каюби головой ударил в противоход Бюрки.

После пропущенного гола "Боруссия" продолжала играть активно и создавать моменты, и это дало свои плоды. Обамеянг воспользовался нерасторопностью защитников соперника, завладел мячом, отдал его в центр на Ярмоленко, который подправил его на Кагаву, а тот изящным ударом отправил мяч "за шиворот" Хитцу — 2:1. Прекрасный гол и очередное результативное действие от украинца.

В итоге гости смогли удержать победный счет и увозят в Дортмунд три очка, а Андрей Ярмоленко становится лучшим игроком матча по версии всех авторитетных зарубежных изданий.

Напомним, ранее Ярмоленко назвали лучшим новичком Бундеслиги и лучшим игроком старта сезона.

Фото: @BVB.