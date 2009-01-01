Битва за выход на ЧМ-2018: названы стартовые составы Исландии и Украины

Игра состоится в Рейкьявике, следить за ней будет арбитр из Шотландии.

Игроки сборной Украины, иллюстрация Reuters

Во вторник вечером, 5 сентября, в столице Исландии — Рейкьявике — пройдет матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 между, названы стартовые составы.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра состоится на стадионе "Лаугардалсвеллур" (начало запланировано в 21:45), следить за ней будет арбитр из Шотландии.

Стартовые составы команд-соперниц:

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон — Халльфредссон, Гуннарссон — Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон — Бодварссон;

Запасные: Рунарссон, Йонссон, Фьолусон, Херманнссон, Сигурдарсон, Финнбогасон, Арнасон, Сигурьонссон, Скулассон, Кьяртассон, Траустасон, Скуласон.

Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко — Беседин;

Запасные: Лунин, Коваль, Ордец, Кравец, Кривцов, Морозюк, Ротань, Юрченко, Сидорчук, Соболь, Гармаш, Зинченко.

Напомним, 2 сентября в Харькове сборная Украины обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.