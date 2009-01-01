Битва за выход на ЧМ-2018: названы стартовые составы Исландии и Украины

Игра состоится в Рейкьявике, следить за ней будет арбитр из Шотландии.
Об этом пишет football.ua.
Издание уточнило, что игра состоится на стадионе "Лаугардалсвеллур" (начало запланировано в 21:45), следить за ней будет арбитр из Шотландии.
Стартовые составы команд-соперниц:
Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон — Халльфредссон, Гуннарссон — Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон — Бодварссон;
Запасные: Рунарссон, Йонссон, Фьолусон, Херманнссон, Сигурдарсон, Финнбогасон, Арнасон, Сигурьонссон, Скулассон, Кьяртассон, Траустасон, Скуласон.
Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко — Беседин;
Запасные: Лунин, Коваль, Ордец, Кравец, Кривцов, Морозюк, Ротань, Юрченко, Сидорчук, Соболь, Гармаш, Зинченко.
Напомним, 2 сентября в Харькове сборная Украины обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.