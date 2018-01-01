Дания - Австралия 1:1. Видео голов всех матчей дня ЧМ-2018

Датчане сделали еще один шаг к выходу из группы.

Очередной игровой день Чемпионата мира-2018 по футболу начался с матча в группе C, в котором Дания не сумела переиграть сборную Австралии несмотря на ранний гол лидера датчан Эриксена.

Под концец первого таймаавстралийцам удалось сравнять счет - полузащитник Майл Единак прервал сухую серию голкипера Каспера Шмейхеля, реализовав пенальти на 38-й минуте. Интересно, что Шмейхель пропустил в игре за национальную сборную впервые с 11 ноября 2017 года, когда во встрече с Ирландией. Сухая серия голикпера Шмейхеля продлилась 571 минуту. Он не пропускал в товарищеских матчах с Панамой (1:0), Чили (0:0) и Мексикой (2:), а также в стартовой игре с Перу (1:0).

В свою очередь 33-летний хавбек "Астон Виллы" отличился с пенальти, как и в игре 1-го тура с Францией (1:2). Единак забил все три последних мяча Австралии на чемпионатах мира, причем все – с пенальти. На ЧМ-2014 Единак с точки поразил ворота сборной Голландии (2:3).

Любопытно, что гол Единака стал 11-м голом с пенальти. Таким образом, за 21 встречу, сыгранную на турнире, уже забито больше мячей с 11-метровой отметки, чем за весь групповой этап ЧМ-2014. В Бразилии в 48 матчах было забито 10 голов с пенальти.

Дания – Австралия 1:1 (1:1, 0:0)

21 июня, "Самара-Арена"

Голы: 1:0 – 7 Эриксен, 1:1 – 38, пенальти Единак.

Дания – Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен (Корнелиус, 68), Поульсен (Брэйтуэйт, 59).

Австралия – Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 68), Нэббаут (Юрич, 75).

Предупреждения: Поульсен (37), Систо (84).

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