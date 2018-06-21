Дания - Австралия 1:1, Франция - Перу 1:0, Аргентина - Хорватия 0:3. Видео голов всех матчей дня ЧМ-2018

21 июня 2018, 23:16

Датчане сделали еще один шаг к выходу из группы.

  • Кристиан Эриксен Reuters

Очередной игровой день Чемпионата мира-2018 по футболу начался с матча в группе C, в котором Дания не сумела переиграть сборную Австралии несмотря на ранний гол лидера датчан Эриксена.

Под концец первого таймаавстралийцам удалось сравнять счет - полузащитник Майл Единак прервал сухую серию голкипера Каспера Шмейхеля, реализовав пенальти на 38-й минуте. Интересно, что Шмейхель пропустил в игре за национальную сборную впервые с 11 ноября 2017 года, когда во встрече с Ирландией. Сухая серия голикпера Шмейхеля продлилась 571 минуту. Он не пропускал в товарищеских матчах с Панамой (1:0), Чили (0:0) и Мексикой (2:), а также в стартовой игре с Перу (1:0).

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В свою очередь 33-летний хавбек "Астон Виллы" отличился с пенальти, как и в игре 1-го тура с Францией (1:2). Единак забил все три последних мяча Австралии на чемпионатах мира, причем все – с пенальти.  На ЧМ-2014 Единак с точки поразил ворота сборной Голландии (2:3).

Любопытно, что гол Единака стал 11-м голом с пенальти. Таким образом, за 21 встречу, сыгранную на турнире, уже забито больше мячей с 11-метровой отметки, чем за весь групповой этап ЧМ-2014. В Бразилии в 48 матчах было забито 10 голов с пенальти.

ДанияАвстралия 1:1 (1:1, 0:0)
21 июня, "Самара-Арена"
Голы: 1:0 – 7 Эриксен, 1:1 – 38, пенальти Единак.

Дания – Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен (Корнелиус, 68), Поульсен (Брэйтуэйт, 59).
Австралия – Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 68), Нэббаут (Юрич, 75).
Предупреждения: Поульсен (37), Систо (84).

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Сборная Франции обыграла с минимальным счетом команду Перу и обеспечила себе место в 1/8 Чемпионата мира-2018.

Открывший счет в матче на 34-й минуте 19-летний  Киллиан Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, который забил гол на чемпионате мира.

Мбаппе превзошел результат Давида Трезеге, который забил гол за сборную в возрасте 20 лет. Этот гол стал единственным в матче. В первом матче команда Дешама, напомним, победила Австралию со счетом 2:1.

Перуанцы из-за поражения досрочно лишились шансов на выход из группы. По итогам 2 туров в группе C французы набрали 6 очков, одержав 2 победы. Сборная Перу проиграла оба матча. Южноамериканская команда занимает последнее место, не имея набранных очков.

Франция – Перу 1:0 
21 июня, "Екатеринбург-Арена"
Гол: 1:0 – 34 Мбаппе.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба (Нзонзи, 89), Канте, Матюиди, Гризманн (Фекир, 80), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 75).
Перу – Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Родригес (Сантамария, 46), Куэва (Руидиас, 82), Йотун (Фарфан, 46), Флорес, Акино, Каррильо, Герреро.
Предупреждения: Матюиди (16), Герреро (23), Акино (81), Погба (86).

В четверг вечером в группе D прошел первый матч второго тура между фаворитами группы - сборными Аргентины и Хорватии.

Хорватам удалось закрыть Месси, прижав его прессингом и вынуждая получать мяч как можно дальше от штрафной — не давая возможности участвовать в завершении эпизода, изматывая необходимостью тащить мяч. В первые 45 минут игры лидер аргентинцев всего 20 раз касался мяча. Меньше касаний в первом тайме сделали только Серхио Агуэро (7), Анте Ребич (17) и Иван Перишич (17).

Второй тайм начался с ошибки голкипера Аргентины Кабальеро, который сбросил мяч прямо на подъем Ребичу, и полузащитник "Айнтрахта" ударом с лета отправил мяч в ворота. А за десять минут до окончания поединка точный удар под штангу удался Луке Модричу. 

Латиноамериканцы впервые с 1974 года не смогли победить в двух стартовых играх чемпионата мира. В первой встрече ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1).

Подопечные Хорхе Сампаоли значительно усложнили себе задачу выхода из группы. У Месси и ко всего 1 очко после 2 туров ЧМ. Теперь для Аргентины многое будет зависеть не только от третьего тура, но и от того, как завтра сыграют два других участника группы D - Нигерия против Исландии.

Хорватия обеспечила же себе выход в плей-офф чемпионата мира. Сейчас они лидируют в группе D, на их счету 6 очков. В последний раз сборная Хорватии добивалась выхода в плей-офф на чемпионате мира в 1998 году. Тогда они также были в группе со сборной Аргентины, которая вышла с первого места.

АргентинаХорватия 0:3
21 июня, "Стадион Нижний Новгород"
Голы: 0:1 – 53 Ребич, 0:2 – 80 Модрич, 0:3 - Ракитич.

Аргентина – Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Перес (Дибала, 68), Сальвио (Павон, 56), Меса, Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54).
Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Ракитич, Ребич (Крамарич, 57), Манджукич.
Предупреждения: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменди (85), Акунья (87).

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Дания Франция Перу Аргентина Австралия ЧМ-2018 Хорватия
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