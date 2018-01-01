"Из нас делают дол****ов". Украинский тренер устроил матерную пресс-конференцию: видео

Денис Журавлев пожаловался на липовые фолы.
"Из нас делают долб***ов за глупые фолы, и они пробивают два [штрафных броска], а из команды соперника делают ах***ых защитников. А когда мы забиваем мяч в пустое кольцо — не считать, них***ки, идите выбрасывайте сбоку, потому что был фол какой-то липовый. Кого-то, где-то на боковой линии дернули за х*й", — возмутился действиями судей Журавлев.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее сообщалось, что мат российского тренера заглушил интервью соперника.
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